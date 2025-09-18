人気主婦YouTuberのshinoさんが、自身のYouTubeチャンネル『しのずチャンネル』で「【ダイソー&セリア】SNSで話題沸騰中‼︎ これ100均だなんて…‼︎収納_キッチン_便利グッズ」と題した動画を公開。話題の100円ショップ購入品の実際の使用感や収納アイデアを、リアルな体験談と共に紹介した。 動画の冒頭、shinoさんは念願だった娘のおもちゃスペースの片付けがようやく実現したことを