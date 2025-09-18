＜日本シニアオープン初日◇18日◇相模原ゴルフクラブ（神奈川県）◇6997ヤード・パー72＞シニアゴルファー日本一決定戦が開幕した。大会初出場となる読売巨人軍の元監督・原辰徳（67歳）が、午前11時30分に大ギャラリーからの歓声を浴びながらティオフ。1番パー4をパーで滑り出している。〈連続写真〉65歳を超えているとは思えない！原辰徳氏のパワフルスイング5アンダー・首位タイに海老根文博と矢澤直樹。4アンダー・3位タ