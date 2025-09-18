大道芸人のもりやすバンバンビガロが17日、東京進出を発表した。12月6日に新宿・ルミネtheよしもとにて、もりやすバンバンビガロ単独ライブ『ルミネBABABA BAAAAN!!!』を開催することも決定した。【写真】東京進出を発表したもりやすバンバンビガロもりやすバンバンビガロが、ルミネtheよしもとで単独ライブを開催するのは今回が初。『2023年 第八回 上方漫才協会大賞 劇場賞』を受賞するなど日ごろから劇場を中心に活躍を続け