タクシーの中で乗客に性的暴行を加えた疑いで、72歳の運転手が逮捕されました。中村政和容疑者は今年5月、東京・足立区の駐車場に止めたタクシーの車内で、乗客の20代の女性に性的暴行を加えた疑いが持たれています。中村容疑者は、女性を自宅まで送り届けた際に「もっと話を聞くよ」などと詰め寄り、タクシーを近くの駐車場へ移動させて犯行に及んだということです。自宅に戻った女性が親族に被害を打ち明け、警視庁に通報したこ