9月18日の新潟県内は南下する前線の影響で大気の非常に不安定な状態となっています。村上市と新発田市、関川村には一時土砂災害警戒情報が発表されました。 暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となった18日の県内。村上市高根では午前9時40分までの24時間に降った雨の量が233.5ミリに達し、9月の観測史上最大となりました。18日朝は下越を中心にまとまった雨が降り、村上市・新発田市・関川村には一時土砂災害