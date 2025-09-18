一時4万5296円台を付けた日経平均株価を示すモニター＝18日午前、東京・東新橋18日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反発し、取引時間中としての最高値を更新した。前日は終値で節目の4万5000円を割ったが、一時500円超上げて再び大台を回復した。米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ決定で安心感が広がり、ハイテク関連銘柄を中心に買われた。前日の米国市場でも、主要株価指数の一角が取引時間中の最高値を付け