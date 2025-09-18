兵庫県の斎藤元彦知事は１８日、プロ野球・阪神タイガースのセ・リーグ優勝記念パレードを実施しない方針を明らかにした。同日開会した９月県議会の本会議で、「パレードの実施は警備費用の高騰などを踏まえて慎重に検討してきたが、見送ることとする」と述べた。大阪府の吉村洋文知事は１７日、記念パレードを１１月２２日に大阪・御堂筋で実施すると発表した。主催する実行委員会を府や大阪市などで発足させる。阪神とオリ