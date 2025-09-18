大手不動産会社が街の幸福度と住み続けたい街ランキングを発表しました。新潟県内ではどちらも聖籠町が1位に選ばれています。 大手不動産会社が発表した県内の街の幸福度と住み続けたい街ランキング。どちらも聖籠町がトップとなり、幸福度の部門では2年連続での1位でした。専門家は新潟市などへのアクセスの良さが街の魅力や満足度を高めていると分析。ファミリー層の移住が増えているということです。【麗澤大学宗健教