◎全国の天気日本海側の雨はだんだんとやむ見込みです。一方、太平洋側は晴れ間が出ていたとしても、午後は所々で激しい雨が降りそうです。東京都心など、関東南部も昼過ぎ以降は、急にどしゃ降りの雨が降る見通しです。道路の冠水などにお気をつけください。北海道と東北は次第に晴れ間が広がるでしょう。◎予想最高気温前日より低い所が多く、東北や北陸、山陰は一気に涼しくなるでしょう。新潟は前日より7℃も低い25℃、仙台は6