俳優小泉孝太郎（47）が17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。ドライな一面を明かし、女性陣から非難を浴びた。番組のテーマは「ロマンチストすぎる女子VSドライすぎる女子」。小泉は自身について「ロマンチストな部分もあると思ってるんですけど、おそらく今日話せば『お前思いっきりドライだろ？』って言われそうな気がします」と語った。くりぃむしちゅー上田晋也は「思い当たるところとかあり