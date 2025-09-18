ドーピング容認の国際大会「エンハンスト・ゲームズ」（来年５月、米・ラスベガス）の主催者は１７日、陸上男子１００メートルで２０２２年世界選手権金メダルのフレッド・カーリー（米国）が参加すると発表した。カーリーは同大会のホームページに「エンハンストゲームズに出場することを楽しみにしています。世界記録は常に私のキャリアの究極の目標でした。これにより、自分の限界に挑戦し、史上最速の人間になることに全力