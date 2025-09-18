【PS5 825GBモデル】 価格：約81,400円（469ユーロ） 海外Amazonにて、SSD825GBモデルのプレイステーション 5が販売されている。価格は469ユーロ（約81,400円）。 本製品は米国PS Blogでも告知がない。ディスクドライブを内蔵しないデジタルエディションで、DualSenseを同梱している。 (C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.