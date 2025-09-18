プロ野球巨人・阿部慎之助監督（46）の来シーズン続投決定に対して、インターネット上でG党から賛否の声が上がっている。「来年、もちろん阿部監督で立て直してもらうということですね」スポーツ紙の報道によると、巨人の山口寿一オーナー（68）は2025年9月17日、都内で行われた12球団オーナー会議後、阿部監督の来シーズン続投を明言した。山口オーナーは報道陣の取材に対して、「来年、もちろん阿部監督で立て直してもらうという