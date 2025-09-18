福岡県立水産高校の生徒たちが、マグロの「はえなわ漁」を学ぶため18日、ハワイに向けて出港しました。 ハワイ沖での長期航海実習に臨むのは、福岡県福津市の水産高校の生徒や専攻科生など54人です。航海の安全と豊漁を祈願する出発式のあと、実習船「海友丸」に乗り込み、保護者に見送られました。■保護者「名前は拓真といいますので、たくましくなって戻ってきてほしいと思っています。」実習は11月11日までの55日間で、生徒