能登半島地震により液状化の被害が出た高岡市で、対策工事の試験を行う前に昨夜、住民への説明会が開かれました。高岡市の吉久地区では、地下の水位が高く地震が発生すると再び液状化する可能性があることから、市では、水位を下げて液状化しにくくする対策工事を検討してきました。きのうは、工事の前に行う試験についての説明会が開かれ、住民20人ほどが参加しました。試験では、集排水管を地面に埋めて地下水の水位が低下するか