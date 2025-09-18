訓練中に消火バケットが落下する事故を起こした大分県の防災ヘリコプターについて消火活動が10月20日から再開されることになりました。 2025年4月 2025年4月竹田市久住町の稲葉ダムで、訓練中の県の防災ヘリから消火活動に使うバケットが落下しました。 17日開かれた県議会の常任委員会で、県は事故後、中止していた防災ヘリによる消火活動について、10月20日から再開することを報告しました。