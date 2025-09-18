Ｋｉｓ―Ｍｙ―Ｆｔ２の千賀健永が１８日、東京ミッドタウンでアッヴィ合同会社アラガン・エステティックスＰＯＰＵＰイベント「お肌見Ｓａｌｏｎ」（１９〜２１日、同所）発表会に出席し、美容医療に対する思いを語った。肌や美容医療を楽しく学ぶ体験型ポップアップイベント。千賀は、アイドル界随一の“美容男子”として知られ、自身のＳＮＳなどで美容情報を発信し、反響を呼んでいる。この日はシックなブラックスーツ