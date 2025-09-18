「WH950NB Gen 2」(ホワイト) Edifier Japanは、最大49dBのノイズを低減するアクティブノイズキャンセリング(ANC)を搭載したハイレゾ対応のワイヤレスヘッドフォン「WH950NB Gen 2」を発売する。直販価格は19,990円。9月18日11時に編集部が確認したところ割引クーポン適用で15,992円で購入でき、製品配送予定日は9月21日～23日と案内されていた。 2023年発売のワイヤレスヘッドフォン「WH950NB」のリニュ}