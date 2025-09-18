半兄に２０１８年マイルＣＳを制したステルヴィオを持つカルロット（牡２歳、栗東・武幸四郎厩舎、父リオンディース）が９月２０日の阪神５Ｒ（芝１６００メートル）でデビューを予定している。鞍上は武豊Ｊ。セレクト当歳セールでは１億４５００万円で落札されている。同馬は夏場にデビューのプランもあったが、しっかりと態勢を整え、初陣に備えてきた。１７日の栗東・坂路では楽な手応えで５２秒８をマーク。「もちろん、当