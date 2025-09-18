１８日前引けの日経平均株価は前営業日比４８７円０５銭高の４万５２７７円４３銭と反発。前場のプライム市場の売買高概算は８億２３９０万株、売買代金概算は２兆２７２０億円。値上がり銘柄数は９４８、対して値下がり銘柄数は５６５、変わらずは１０５銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を通過し、買い安心感が広がった。日経平均は大幅高で４万５３００円近い水準まで上値を伸ば