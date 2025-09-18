18日、県内には熱中症警戒アラートが発表されていて、静岡では最高気温37℃が予想されています。気象庁は熱中症への警戒を呼びかけています。静岡地方気象台によりますと、18日午前11時までの県内の最高気温は、静岡と清水で32.2℃川根本町で31.8℃佐久間で31.1℃となっています。18日の最高気温は、静岡で37℃、浜松では35℃などと予想されています。また、竜巻被害があった牧之原市では厳しい暑さの中、18日も懸命な復旧作