昨年の最優秀マイラー、ソウルラッシュ（牡７歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ルーラーシップ）は復帰戦の富士Ｓ・Ｇ２（１０月１８日、東京競馬場・芝１６００メートル）で団野大成騎手＝栗東・斉藤崇史厩舎＝とコンビを組むことになった。Ｇ１初制覇となった昨年のマイルＣＳでも騎乗しており、今回は中山記念３着以来、３戦ぶりのコンビとなる。池江調教師は「骨折明けで体がボテッとしているので、今は１回叩いてという感じです