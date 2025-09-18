記者会見に臨む中国外交部の林剣報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京9月18日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は17日の記者会見で、イスラエルがガザで軍事行動をエスカレートさせていることに断固たる反対を表明した。報道によると、イスラエルを訪問したルビオ米国務長官がハマス掃討への支持を表明した翌日の16日、イスラエル軍がガザ市への地上侵攻を開始し、大規模な空爆を行った。軍は同市住民の4割が避難