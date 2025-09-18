けさ、氷見市の山あいにある集落で、コミュニティセンターとして使われている建物を焼く火事がありました。いまのところけが人はいないとのことです。警察と消防によりますと、きょう午前8時10分ごろ、氷見市坪池の赤毛コミュニティセンターから火が出ていると、近くに住む人から通報がありました。火は午前11時38分に鎮火しました。建物は激しく焼け、付近の山にも火が燃え移ったということです。いまのところ、この