JR東日本によりますと、千葉県の内房線は佐貫町と上総湊の間で倒木があった影響で、佐貫町と岩井の間の上下線で運転を見合わせています。JR東日本によりますと、きょう午前11時ごろ、JR内房線の木更津発、上総一ノ宮行きの下り2両編成電車が倒木と接触しました。電車はその場で停車し、乗客およそ60人は全員、バスに乗り換えたということです。けが人はいませんでした。現在、内房線は佐貫町と岩井の間の上下線で運転を見合わせて