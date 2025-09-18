去年、ロシアの北極圏の刑務所で死亡した反体制派指導者ナワリヌイ氏の妻・ユリアさんが「死因は毒殺だった」と主張しました。当局は「自然死」だとしていますが、ユリアさんはロシア国外の「2か国の研究所で検査」し、毒殺と判明したと主張。調査を行った研究所に検査結果を公表するよう求めました。また、ナワリヌイ氏が死亡した当日に嘔吐したとされる独房の写真なども公開しています。