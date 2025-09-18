パレスチナ自治区ガザの最大都市で地上作戦を始めたイスラエル軍が、複数の病院周辺で攻撃を行い、多くの犠牲者が出たと中東メディアが報じました。中東アルジャジーラによりますと、ガザ北部・ガザ市の制圧に向け地上作戦を進めるイスラエル軍は17日、複数の病院の周辺を攻撃し、少なくとも19人が死亡しました。軍はこれまでも「イスラム組織ハマスの拠点になっている」などと主張し、医療施設への攻撃を繰り返していて、機能して