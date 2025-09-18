１８日午前９時１０分頃、千葉、神奈川両県を結ぶ「東京湾アクアライン」で消火設備が誤作動して水と泡が道路にまかれ、袖ケ浦インターチェンジ（千葉県袖ケ浦市）―川崎浮島ジャンクション（川崎市川崎区）の上り線が午前９時５０分から通行止めとなった。路面の清掃作業を行い、通行止めは午前１１時半に解除された。ＮＥＸＣＯ東日本が誤作動の原因を調べている。