17歳の久保凛（東大阪大敬愛高3年）が東京2025世界陸上女子800ｍに出場する。久保は昨年1分59秒93と日本人初の1分台をマークすると、今季は日本選手権2連勝時に1分59秒52まで日本記録を縮めた。高校生でそのシーズンの日本トップレベルで走った選手は過去にもいたが、久保はそのレベルから抜け出し、世界への挑戦権を手にするに至った。高校生の久保が、それを可能にした理由は何だったのか。そして初のシニア世界大会で、どんな戦