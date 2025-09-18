17日、米ペンシルベニア州ヨーク近郊で、警察官が銃で撃たれた現場周辺を封鎖する警察関係者ら（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米東部ペンシルベニア州で17日、警察官5人が銃で撃たれ、3人が死亡、2人が重傷を負った。米メディアが報じた。容疑者は死亡した。警察が当時の詳しい状況を調べている。CNNテレビによると、警察官らは何らかの令状を執行しようとしていた。現場は州南部ヨーク近郊でメリーランド州に近い。