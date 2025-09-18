鹿児島県のトカラ列島近海で昨夜、地震があり、十島村の諏訪之瀬島で震度5弱を観測しました。気象台は震度5弱程度の揺れに注意を呼びかけています。トカラ列島近海で、きのう午後9時55分ごろ、地震があり、鹿児島県十島村の諏訪之瀬島で震度5弱を観測したほか、震度3を悪石島で観測しました。この地震以降、十島村では震度4を1回、震度3を9回観測したほか、体に感じない揺れを含む火山性地震が700回以上観測されています。諏訪之瀬