＜大相撲九月場所＞◇四日目◇17日◇東京・両国国技館【映像】力士“赤面”のうっかり珍事力士が土俵上で「あ、しまった！」と赤面する珍事が発生。大慌ての姿に「初めて見た」「なんか可愛いな」とファンほっこりするも、その後の取組では圧倒的な力を見せつけて勝利。「つよい！」「一方的」と驚きの声が相次ぐ一幕があった。三段目六十一枚目・夢之富士（伊勢ヶ濱）と三段目六十枚目・若輝元（錣山）の一番での一コマ。四股