日本競輪選手会兵庫支部所属の競輪選手だった女性が、同支部の男性選手から無理やりキスをされるなどの性被害を受けたと訴えた問題で、兵庫県警が強制性交と強制わいせつの疑いで50代の男性選手を書類送検したことが18日、捜査関係者への取材で分かった。17日付。県警は処分意見を明らかにしていない。神戸地検が起訴するかどうか慎重に判断する見通し。女性は2022年4月にパニック障害と診断され、レースを長期間欠場。24年10