買春目的で声をかけてきたネパール人の男性から、東京・新宿区のホテルで、現金を盗んだとして21歳の女が逮捕されました。警視庁によりますと、青柳美結容疑者はことし7月、新宿区百人町のホテルで、ネパール人の男性の財布から現金3万6000円を盗んだ疑いがもたれています。青柳容疑者は、大久保公園周辺で買春目的で声をかけてきた男性とホテルに行くと、シャワーを浴びさせている間に現金を盗んだとみられています。調べに対し容