自民・公明の与党と立憲民主党はあす、所得税の控除と現金給付を組み合わせた「給付付き税額控除」などをめぐり、党首会談で協議することを決めました。公明党の斉藤代表は党の幹部会合で、あす、与党と立憲民主党の党首会談をおこない、「給付付き税額控除」などをめぐり協議することをあきらかにしました。また斉藤氏は、現金給付の実現や「企業・団体献金」の規制強化などについても、党首間で議論したいとの考えを示しました。