富山県内は朝から広く雨が降っていて、現在、富山市、黒部市、上市町、立山町に大雨警報が発表されています。けさの県内は広い範囲で雨が降り、氷見市では午前8時までの1時間に51ミリの非常に激しい雨を観測しました。このほか、午前10時までの1時間に上市町東種で31ミリの激しい雨が降りました。この雨で、JR高山線の猪谷駅付近の雨量計が規制値に達したため、現在猪谷駅と越中八尾駅間の上下線で運転を見合わせています。また、