5年に1回行われている国勢調査への協力を呼びかける街頭活動がけさ、JR大分駅前で行われました。 JR大分駅前 国勢調査は、日本に住むすべての人を対象にその年の10月1日時点での国内の人口や世帯の状況などを調べるものです。 結果は、選挙区の改定や地方交付税の算定、防災計画などに役立てられます。 18日朝は、JR大分駅前で県の職員などが調査への協力やインターネットを使った回答の利用を呼びかけま