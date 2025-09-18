Kis−My−Ft2千賀健永（34）が18日、都内でアッヴィ合同会社アラガン・エステティックスPOP UPイベント「お肌見Salon」発表会にゲスト出演し、美容医療を受けた経験について語った。美容に精通することで知られる千賀。母親が美容関係の仕事をしていたことから、美容医療は幼い頃から身近な存在だった。千賀は「子どもの頃から自分の顔にコンプレックスがあったんですね」と吐露。10代前半からアイドル業を始め、理想の自分につい