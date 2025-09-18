17日夜から18日朝にかけて下越地方などで大雨となり冠水などの被害が出ています。18日午前5時ころの新潟市の様子です。雷が鳴り激しい雨が降りました。18日午前までの24時間降水量は、村上市高根で230ミリを超えたほか、関川村下関や胎内市中条で100ミリを超えました。村上市では17日夜の雨で三面川が増水しています。上流の高根川の水があふれ、朝日地区などで浸水被害が出ていて、市などがパトロールを行い被害状況を確認