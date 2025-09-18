11月21日に公開される『落下の王国』4Kデジタルリマスター版の予告編と場面写真が公開された。 参考：『落下の王国』4Kデジタルリマスター版、11月21日公開決定絵画のようなポスターも 2008年に日本公開された本作は、傷ついたスタントマンの青年が純真な少女に語り出す冒険ファンタジー。『ザ・セル』などで知られるターセム・シン監督が、構想26年、撮影期間4年の歳月をかけて完成させた