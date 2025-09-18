藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。9月16日（火）に放送された同番組では、「子連れに嬉しい！無料外食SP」と題し、本格グルメを無料で堪能できる外食チェーンが紹介された。そのなかでも、ラーメンチェーン・一蘭のサービスに驚きを隠せない2人。横澤が「大丈夫!?」と店の心配までした、太っ腹なサービスの内容とは…。【映像】「しっかり本格的なラーメン」一蘭の“無料お子様ラーメン