ことし1月に閉店したイトーヨーカドー丸大新潟店の跡地に全国に130店舗以上を展開するスーパー、「食生活♡♡ロピア」の県内2号店が9月18日にオープンしました。新潟市中央区の古町地区にオープンした「ロピア・マルダイ新潟店」。県内2号店となるこの店舗は、ことし5月に新潟市中央区にオープンした1号店と同様、「ホームセンタームサシ」などを展開する