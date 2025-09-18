女子児童の下着を盗撮する目的で、勤務する名古屋市立の小学校の教室に小型カメラを設置したとして、教師の男が逮捕されました。逮捕されたのは、名古屋市中川区の千音寺小学校の教師・水井聖清容疑者(40)で、9月12日、児童の下着を盗撮するため、教室の机の下に小型カメラを設置した疑いが持たれています。警察によりますと、16日、子供がカメラを見つけたと保護者から学校に連絡があり、学校側の調査で水井容疑者が特定さ