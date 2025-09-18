TWICEが、日本でのツアー『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN』を9月17日に東京ドームで完走。メンバーのJEONGYEON（ジョンヨン）が終演後のオフショットをInstagramで公開した。 【写真】ライブ終了直後の仲良しなジョンヨン＆ツウィ【写真】東京ドーム公演中のTWICE集合ショット ■ニット帽にキャラのスリッパで「可愛くてかっこいい」TWICEジョンヨン 『TWICE WORLD TOUR IN JAPAN』は6度