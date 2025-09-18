１８日の債券市場で、先物中心限月１２月限は反落。前日の米長期債相場が下落（金利は上昇）したことや、この日の日経平均株価が大幅高となったことが影響した。 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は１７日のＦＯＭＣで０．２５％の利下げを決めた。利下げ幅は予想通りと受け止められ、同日の米長期金利が上昇した流れが東京市場に波及した。朝方の売りが一巡したあとは上げに転じる場面もあったが、パウエルＦＲＢ議長の記者会見