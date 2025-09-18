１９世紀末から２０世紀初頭に活躍した画家、ミュシャの作品を集めた展覧会が廿日市市で開かれています。美しい女優の姿が描かれた、高さ２メートルを超える演劇のポスター。パリの街角でもひときわ目立ったといいいます。廿日市市のウッドワン美術館には、チェコ出身のアーティスト、アルフォンス・ミュシャの作品約４００点が展示されています。可憐な女性が描かれた室内装飾用のパネルのほか、菓子箱や