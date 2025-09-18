カブスは17日（日本時間18日）、敵地PNCパークでのパイレーツ戦に8－4で勝利。今季88勝目をあげたチームは、2020年以来5年ぶりとなるポストシーズン進出を決めた。試合後にはビジター用クラブハウス内でシャンパンファィトが行われ、今永昇太投手、鈴木誠也外野手も美酒に酔いしれた。 ■PCAも歓喜「最高の仲間」 2025年のカブスハイライト カブスのポストシーズン（PS）進出は2020