18日の外国為替市場のドル円相場は午後0時時点で1ドル＝146円90銭前後と、前日午後5時時点に比べ24銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝173円63銭前後と3銭のユーロ安・円高と横ばい圏で推移している。 株探ニュース