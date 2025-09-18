2025年9月17日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、中国で青年のおよそ5人に1人が職にありつけない状況が最新の統計で明らかになったと報じた。記事は、中国国家統計局が9月17日に発表したデータによると、8月の16〜24歳の若年層（在学生は除く）の失業率が18．9％に上昇したと紹介。7月の17．8％を上回り、統計の算出方法が変更された2023年12月以来の最高値を更新したと伝えた。また同月では25〜29歳の失業率も7