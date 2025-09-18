18日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比490円高の4万5100円と急騰。日経平均株価の前場現物終値4万5277.43円に対しては177.43円安。出来高は2万4484枚となっている。 TOPIX先物期近は3140.5ポイントと前日比14ポイント高、現物終値比22.53ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 45100